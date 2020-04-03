ОП: Україна вироблятиме тисячі ПЛР-тестів щодня

В Україні вироблятимуть ПЛР-тести для виявлення коронавірусу в обсязі від 2 до 7 тисяч щоденно.

Джерело: заступник голови Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Пряма мова: "Ми запустили українське виробництво ПЛР-тестувань. Ми замовили там 2 мільйони тестувань. Вони з середини наступного тижня почнуть вже віддавати нам кожен день по 2-7 тисяч (тестів)".

Деталі: За його словами, українські ПЛР-тести значно дешевші за іноземні і працюють "без питань", тому для системи охорони здоров’я будуть закуповувати у першу чергу їх.

Тимошенко повідомив, що до цього Україна імпортувала ПЛР-тести з Китаю та Південної Кореї.