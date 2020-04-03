ОП: Україна вироблятиме тисячі ПЛР-тестів щодня
П'ятниця, 3 квітня 2020, 23:44
В Україні вироблятимуть ПЛР-тести для виявлення коронавірусу в обсязі від 2 до 7 тисяч щоденно.
Джерело: заступник голови Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
Пряма мова: "Ми запустили українське виробництво ПЛР-тестувань. Ми замовили там 2 мільйони тестувань. Вони з середини наступного тижня почнуть вже віддавати нам кожен день по 2-7 тисяч (тестів)".
Деталі: За його словами, українські ПЛР-тести значно дешевші за іноземні і працюють "без питань", тому для системи охорони здоров’я будуть закуповувати у першу чергу їх.
Тимошенко повідомив, що до цього Україна імпортувала ПЛР-тести з Китаю та Південної Кореї.
- Передісторія:
- 25 березня Тимошенко заявляв, що вже почалося виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, які надійдуть до медустанов приблизно за 10 днів.
- А головний санітарний лікар України Віктор Ляшко казав, що вітчизняні виробники тест-систем для виявлення коронавірусу найближчим часом вийдуть на серійне виробництво.
Украинская правда