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ОП: В Україні вже виробляють ПЛР-тести на COVID-19, а з Китаю прибуде ще три партії

Середа, 25 березня 2020, 17:42
ОП: В Україні вже виробляють ПЛР-тести на COVID-19, а з Китаю прибуде ще три партії

До Китаю вирушить вантажний літак, який доправить в Україну наступну партію ПЛР-тестів та медичних засобів для боротьби з поширенням коронавірусу, а тим часом в країні почалося виробництво вітчизняних тестів

Джерело: заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, якого цитує пресслужба Офісу президента

Пряма мова: "ПЛР-тести постачаються в Україну партіями. Першим рейсом – військовим літаком – з Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів".

Деталі: Тимошенко повідомив, що  з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч таких тестів. Планується ще декілька таких партій з-за кордону.

Крім того, за його словами, вже почалося виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, які надійдуть до медустанов орієнтовно за 10 днів. До цього часу Україна забезпечена запасом імпортних ПЛР-тестів.

Він зазначив, що на першому етапі в Україні буде близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції.

Він уточнив, що чергова партія медзасобів з Китаю прибуде в Україну найближчими днями.

Для цього до Китаю вирушить вантажний літак казахської компанії, який, за словами Тимошенка, коштуватиме дешевше, ніж польоти військового Іл-76. Борт вилетить з Астани 25 березня вночі.

Заступник голови ОП додав, що  склад у Китаї завантажений на три польоти.

Черговим рейсом в Україну має бути доставлено 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також значна кількість звичайних тришарових медичних масок.

Знати більше: В інтернеті вимагали, щоб я розкривав коробки, фотографував. Депутат розповів, як везли тести з Китаю

Передісторія: 

  • 23 березня у Києві приземлився військовий літак Іл-76,який спецрейсом з Китаю привіз в Україну медичні засоби для боротьби з COVID-19. 
  • В Україну доставили250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок.

Теми: коронавірусОфіс президента
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