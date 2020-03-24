Невдовзі вийдемо на серійне виробництво тестів на COVID-19 – Ляшко

403 перегляди
Вівторок, 24 березня 2020, 03:04

Заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вітчизняні виробники тест-систем для виявлення коронавірусу найближчим часом вийдуть на серійне виробництво.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво. У держави є кошти, щоб закуповувати тести у вітчизняного виробника. Щодо ферментів та реактивів, вітчизняного виробництва яких немає, то ми будемо залежати від імпорту". 

Деталі: Як стверджує заступник міністра, в Україні зареєстровано три виробника відповідних тест-систем. Наразі два з них вже надали свої тест-системи для ПЛР діагностики. Їх випробовують у вірусологічних лабораторіях.

Окрім того, тест-системи, розроблені Національної академією наук, доставлені до Житомирського обласного лабораторного центру. 

"У нас працює 28 лабораторій, тільки в нашій тест-системі, які можуть 200 досліджень робити на добу. Також ми долучаємо приватний ринок. Ми провели з ними нараду, приватні лабораторії готові включитись" – додав головний санітарний лікар.

Що передувало: Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції. З "Борисполя" їх відправили літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції їх доставлять в усі області.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо:

  • За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МОЗ коронавірус здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ляшко виступає за обмеження прав і свобод, якщо це зменшить мобільність громадян 24 березня 2020, 00:55
Попередньо у понеділок 10 нових захворювань на коронавірус – Ляшко 23 березня 2020, 23:43
МОЗ дало поради, як не втратити здоровий глузд в умовах карантину 23 березня 2020, 22:35
Усі новини
Головні новини
Були на одному похороні: На Тернопільщині другий випадок зараження COVID-19
Попередньо у понеділок 10 нових захворювань на коронавірус – Ляшко
Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус
Коронавірус у "слуги": його колеги розкрили подробиці
Усі новини
Освіта

Добірка (тимчасово) безкоштовних можливостей для дорослих

Освіта

120 безкоштовних онлайн-курсів від українських навчальних платформ