Невдовзі вийдемо на серійне виробництво тестів на COVID-19 – Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вітчизняні виробники тест-систем для виявлення коронавірусу найближчим часом вийдуть на серійне виробництво.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Я думаю, що найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво. У держави є кошти, щоб закуповувати тести у вітчизняного виробника. Щодо ферментів та реактивів, вітчизняного виробництва яких немає, то ми будемо залежати від імпорту".

Деталі: Як стверджує заступник міністра, в Україні зареєстровано три виробника відповідних тест-систем. Наразі два з них вже надали свої тест-системи для ПЛР діагностики. Їх випробовують у вірусологічних лабораторіях.

Окрім того, тест-системи, розроблені Національної академією наук, доставлені до Житомирського обласного лабораторного центру.

"У нас працює 28 лабораторій, тільки в нашій тест-системі, які можуть 200 досліджень робити на добу. Також ми долучаємо приватний ринок. Ми провели з ними нараду, приватні лабораторії готові включитись" – додав головний санітарний лікар.

Що передувало: Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції. З "Борисполя" їх відправили літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції їх доставлять в усі області.

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