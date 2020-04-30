Лідер Бразилії обурився запитанню про значну смертність від коронавірусу

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Четвер, 30 квітня 2020, 03:20

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який довгий час відкидав загрозу коронавірусу, різко відповів на запитання журналіста, який поцікавився його ставленням до збільшення кількості смертей від коронавірусу. 

Джерело: CNN

Деталі: За останніми даними, кількість жертв перевищила 5 тисяч. Президента попросили прокоментувати такі дані міністерства охорони здоров’я країни. Той відповів: "Що ви хочете, щоб я зробив?".

Він також додав, що не є "чудотвотворцем", хоча його ім’я саме так і перекладається.

Пізніше він відмовився від коментарів щодо цієї ситуації, висловивши солідарність тим, хто втратив близьких. "Але це життя, зі мною це може трапитись завтра", – підсумував президент. 

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Нагадаємо:

  • Президент Бразилії Жаїр Болсонару довгий час відкидав загрозу пандемії, називаючи коронавірус "невеликим грипом". Він також брав участь у мітингах, обіймаючись із прихильниками. 

Українська правда
Теми: Бразилія коронавірус


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