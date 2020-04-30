Лідер Бразилії обурився запитанню про значну смертність від коронавірусу

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який довгий час відкидав загрозу коронавірусу, різко відповів на запитання журналіста, який поцікавився його ставленням до збільшення кількості смертей від коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: За останніми даними, кількість жертв перевищила 5 тисяч. Президента попросили прокоментувати такі дані міністерства охорони здоров’я країни. Той відповів: "Що ви хочете, щоб я зробив?".

Він також додав, що не є "чудотвотворцем", хоча його ім’я саме так і перекладається.

Пізніше він відмовився від коментарів щодо цієї ситуації, висловивши солідарність тим, хто втратив близьких. "Але це життя, зі мною це може трапитись завтра", – підсумував президент.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: