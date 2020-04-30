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Лидер Бразилии возмутился вопросу о большой смертности от коронавируса

Четверг, 30 апреля 2020, 03:20
Лидер Бразилии возмутился вопросу о большой смертности от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который долгое время отвергал угрозу коронавируса, резко ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался его отношением к увеличению количества смертей от коронавируса.

Источник: CNN

Детали: По последним данным, число жертв превысило 5000. Президента попросили прокомментировать такие данные министерства здравоохранения страны. Тот ответил: "Что вы хотите, чтобы я сделал?".

Он также добавил, что не является "чудотвотворцем", хотя его имя именно так и переводится.

Позже он отказался от комментариев по этой ситуации, выразив солидарность тем, кто потерял близких. "Но это жизнь, со мной это может случиться завтра", – подытожил президент.

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Напомним:

  • Президент Бразилии Жаир Болсонару долгое время отвергал угрозу пандемии, называя коронавирус "небольшим гриппом". Он также участвовал в митингах, обнимаясь с поклонниками.

Украинская правда

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Темы: Бразилиякоронавирус
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