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На Житомирщині виникло ще три пожежі в лісах

Четвер, 30 квітня 2020, 08:48
На Житомирщині виникло ще три пожежі в лісах

У Житомирській області продовжують гасити щонайменше чотири осередки пожеж, у Чорнобильскій зоні також триває гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’яника.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у зведенні за 7 ранку 30 квітня

Деталі: У Житомирській області повідомляється про чотири інциденти:

а)  28 квітня поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району на території Поліського природного заповідника виникло загорання сухої трави та лісового масиву.

б)  29 квітня поблизу с. Повча Лугинського району на території Повчанського лісництва виникло загорання лісової підстилки та лісового масиву (вогнем пройдено близько 80 га).

в) 29 квітня поблизу с. Лучанки Овруцького району на території Слобідського лісництва виникло загорання лісової підстилки (вогнем пройдено близько 25 га).

г)  29 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Дубовий Гай Овруцького району на території Овруцького лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісового масиву (вогнем пройдено близько 15 га).

Станом на 7 ранку четверга сили ДСНС допомагають працівникам лісових господарств гасити окремі осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 818 чоловік та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС 122 чоловіки особового складу та 30 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 29 квітня здійснено 6 скидів – 48 тонн води.

У Київській області пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані, але триває гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’яника в осередках, пройдених вогнем.

Інженерною технікою створено 1 055 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 207 чоловік та 64 одиниць техніки, з них від ДСНС 149 чоловік особового складу та 34 одиниці техніки, у тому числі 2 вертольоти.

29 квітня вертольоти здійснили 42 скиди – 84 т води (з 4 квітня здійснено 2 354 скиди – 5 378 т води).

Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження – у межах природних фонових значень, уточнює ДСНС.

Теми: пожежаекологіяЖитомирщинаКиївська областьДСНС
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