Половину України накриють дощі і грози

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Четвер, 30 квітня 2020, 10:21

30 квітня у більшості областей України очікується погіршення погодних умов – дощі, грози та сильний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "30 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях грози, на більшій частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)". 

 

Деталі: Водночас 30 квітня у південних, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Волинський та Хмельницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.  

 

Українська правда
Теми: погода


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