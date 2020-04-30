Половину Украины накроют дожди и грозы

30 апреля в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – дожди, грозы и сильный ветер.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "30 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В то же время 30 апреля в южных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.