Половину Украины накроют дожди и грозы
Четверг, 30 апреля 2020, 10:21
30 апреля в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – дожди, грозы и сильный ветер.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "30 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".
Детали: В то же время 30 апреля в южных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Украинская правда