Половину Украины накроют дожди и грозы

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Четверг, 30 апреля 2020, 10:21

30 апреля в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – дожди, грозы и сильный ветер.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "30 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, на большей части страны порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)". 

 

Детали: В то же время 30 апреля в южных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погода


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