Половина росіян незадоволена діями Путіна в боротьбі з коронавірусом

За результатами опитування "Левада-центру", 48% росіян незадоволені діями президента Володимира Путіна і уряду Росії спрямованих на боротьбу з епідеміэю коронавірусу.

Джерело: опитування "Левада-центру", проведене на замовлення "Открытых медиа"

Дослівно: "Повністю схвалюють дії президента і уряду лише 46% росіян, 48% вважають їх неправильними. З них більша частина - 30% - називають дії федеральної влади недостатніми, ще 18% вважають їх надмірними".

Деталі: Ставлення до дій губернаторів і мерів РФ інше: їх схвалюють 50% населення, а не схвалюють 45%. Найменше дії влади РФ схвалюють в великих містах, чиє населення налічує більше 500 тис. осіб.

Соціологи також з'ясували, як неробочі дні вплинули на життя росіян: 44% працюють як зазвичай, графік інших 56% змінився. З них 21% повністю або частково працюють з дому, 15% пішли у вимушену відпустку, повністю або частково втративши в зарплаті, 8% пішли у відпустку, зберігши зарплату.

Директор "Левада-центру" Лев Гудков пов'язує різницю в схваленні федеральних і регіональних влад з "віртуальним" характером дій президента РФ Володимира Путіна і уряду.

Гудков: "Президент вмовляє населення сидіти вдома, уникає прямої відповідальності і нічого суттєвого не говорить, перекладаючи все на губернаторів і їх адміністрацію. Губернатори конкретніші і їх дії видно, що помітно населенню".

Опитування проводили 24-27 квітня, в ньому брали участь 1608 осіб в РФ від 18 років. Соціологи поставили запитання, запропоновані редакцією "Открытых медиа".