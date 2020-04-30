Половина россиян недовольна действиями Путина в борьбе с коронавирусом

По результатам опроса "Левада-центра", 48% россиян недовольны мерами президента Владимира Путина и правительства России против эпидемии коронавируса.

Источник: опрос "Левада-центра", проведенный по заказу "Открытых медиа"

Дословно: "Полностью одобряют действия президента и правительства лишь 46% россиян, 48% считают их неправильными. Из них большая часть – 30% – называют действия федеральных властей недостаточными, ещё 18% считают их чрезмерными".

Детали: Отношение к действиям губернаторов и мэров иное: их одобряют 50% населения, а не одобряют 45%. Меньше всего действия властей РФ одобряют в крупных городах, чьё население насчитывает больше 500 тыс. человек.

Социологи также узнали, как нерабочие дни повлияли на жизни россиян: 44% работают как обычно, график остальных 56% изменился. Из них 21% полностью или частично работают из дома, 15% ушли в вынужденный отпуск, полностью или частично потеряв в зарплате, 8% ушли в отпуск, сохранив зарплату.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с "виртуальным" характером действий президента РФ Владимира Путина и правительства.

Гудков: "Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию. Губернаторы более конкретны и их действия видны, что заметно населению".

Опрос проходил 24−27 апреля, в нем участвовали 1608 человек в РФ от 18 лет. Социологи задали вопросы, предложенные редакцией "Открытых медиа".