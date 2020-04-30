Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Половина россиян недовольна действиями Путина в борьбе с коронавирусом

Четверг, 30 апреля 2020, 10:39
Половина россиян недовольна действиями Путина в борьбе с коронавирусом

По результатам опроса "Левада-центра", 48% россиян недовольны мерами президента Владимира Путина и правительства России против эпидемии коронавируса.

Источник: опрос "Левада-центра", проведенный по заказу "Открытых медиа"

Дословно: "Полностью одобряют действия президента и правительства лишь 46% россиян, 48% считают их неправильными. Из них большая часть – 30% – называют действия федеральных властей недостаточными, ещё 18% считают их чрезмерными".

Детали: Отношение к действиям губернаторов и мэров иное: их одобряют 50% населения, а не одобряют 45%. Меньше всего действия властей РФ одобряют в крупных городах, чьё население насчитывает больше 500 тыс. человек.

Социологи также узнали, как нерабочие дни повлияли на жизни россиян: 44% работают как обычно, график остальных 56% изменился. Из них 21% полностью или частично работают из дома, 15% ушли в вынужденный отпуск, полностью или частично потеряв в зарплате, 8% ушли в отпуск, сохранив зарплату.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с "виртуальным" характером действий президента РФ Владимира Путина и правительства.

Гудков: "Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию. Губернаторы более конкретны и их действия видны, что заметно населению".

 

Опрос проходил 24−27 апреля, в нем участвовали 1608 человек в РФ от 18 лет. Социологи задали вопросы, предложенные редакцией "Открытых медиа".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиякоронавирусПутинопросCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Росcия
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
Все новости...
Реклама: