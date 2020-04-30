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Глава МЗС пояснила, чому Швеція не "замикала" людей вдома

Четвер, 30 квітня 2020, 10:56

Глава МЗС Швеції Анн Лінде пояснила, що країна не запроваджувала суворих коронавірусних обмежень на пересування населення, оскільки сидіння удома "під замком" може зашкодити здоров’ю людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Лінде відкинула закид, що Швеція вживає недостатніх заходів для стримання пандемії. 

Вона зазначила, що уряд, серед іншого, почав закривати ресторани, які порушують правила соціального дистанціювання, і заборонив відвідини будинків для літніх людей. За її словами, "це марафон, а не спринт", і політика "повинна бути на рівні, прийнятному для людей".

Крім того, Агентство суспільної охорони здоров'я Швеції вважає, що прогулянки на свіжому повітрі корисні для людей, додала вона. "Якщо ви замкнені всередині, існує ризик депресії, домашнього насильства, зловживання алкоголем", - зазначила міністр. 

Лінде також вважає, що Швеція може дозволити собі мати слабші правила, ніж інші країни, тому що уряд користується "високим рівнем довіри".

Критики підходу Швеції, однак, зазначають, що рівень смертності в країні від COVID-19 набагато вищий, ніж у її скандинавських сусідів, в тому числі в 11 разів, ніж у сусідній Норвегії, де вдвічі менше населення.

Лінде, однак, зазначила, що такі порівняння не зовсім доцільні, тому що ступінь поширення вірусу визначають дуже багато чинників визначають, і різні країни використовують різні методи  для класифікації смертей Covid-19.

Читайте також:  Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Швеціякарантин
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