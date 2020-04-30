Глава МИД объяснила, почему Швеция не "закрывала" людей дома

Глава МИД Швеции Анн Линде объяснила, что страна не вводила строгих коронавирусных ограничений на передвижение населения, поскольку сидение дома "под замком" может навредить здоровью людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Линде отвергла упрек, что Швеция принимает недостаточные меры для сдерживания пандемии.

Она отметила, что правительство, среди прочего, начало закрывать рестораны, которые нарушают правила социального дистанцирования, и запретило посещение домов престарелых. По ее словам, "это марафон, а не спринт", и политика "должна быть на уровне, приемлемом для людей".

Кроме того, Агентство общественного здравоохранения Швеции считает, что прогулки на свежем воздухе полезны для людей, добавила она. "Если вы заперты внутри, существует риск депрессии, домашнего насилия, злоупотребления алкоголем", - отметила министр.

Линде также считает, что Швеция может позволить себе более слабые правила, чем другие страны, потому что правительство пользуется "высоким уровнем доверия".

Критики подхода Швеции, однако, отмечают, что уровень смертности в стране от COVID-19 намного выше, чем у ее скандинавских соседей, в том числе в 11 раз, чем в соседней Норвегии, где два раза меньше населения.

Линде, однако, отметила, что такие сравнения не совсем приемлемы, так как степень распространения вируса определяют очень многие факторы, и разные страны используют различные методы для классификации смертей от COVID-19.

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