Від COVID-19 у Росії померли більше тисячі людей
Четвер, 30 квітня 2020, 10:58
Кількість заражень коронавірусом у Росії досягла 106 498 випадків.
Джерело: оперативний штаб РФ у боротьбі з коронавірусом
Деталі: В країні зареєстровано 106 498 хворих, кількість пацієнтів, що видужали, збільшилася до 11 619 осіб, померло 1073 людини.
За останню добу в Росії підтверджено 7099 випадків нової коронавірусної інфекції. При цьому виписано по одужанню 1333 людини.
Також за добу зафіксовано 101 летальний випадок.
Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.
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