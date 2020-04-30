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Від COVID-19 у Росії померли більше тисячі людей

Четвер, 30 квітня 2020, 10:58
Від COVID-19 у Росії померли більше тисячі людей

Кількість заражень коронавірусом у Росії досягла 106 498 випадків.

Джерело: оперативний штаб РФ у боротьбі з коронавірусом

Деталі: В країні зареєстровано 106 498 хворих, кількість пацієнтів, що видужали, збільшилася до 11 619 осіб, померло 1073 людини.

За останню добу в Росії підтверджено 7099 випадків нової коронавірусної інфекції. При цьому виписано по одужанню 1333 людини.

Також за добу зафіксовано 101 летальний випадок.

Примітка: РФ включає в свою статистику окупований Крим.

Знати більшеСкільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірусРосіяCovid-2019
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