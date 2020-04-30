От COVID-19 в России умерли больше тысячи человек

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Четверг, 30 апреля 2020, 10:58

Количество заражений коронавирусом в России достигло 106 498 случаев.

Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

Детали:  В стране зарегистрировано 106 498 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек, скончалось 1073 человека.

За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выписано по выздоровлению 1333 человека.

Также за сутки зафиксирован 101 летальный случай.

Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

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Темы: коронавирус Росcия Covid-2019


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