От COVID-19 в России умерли больше тысячи человек
Четверг, 30 апреля 2020, 10:58
Количество заражений коронавирусом в России достигло 106 498 случаев.
Источник: оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
Детали: В стране зарегистрировано 106 498 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек, скончалось 1073 человека.
За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выписано по выздоровлению 1333 человека.
Также за сутки зафиксирован 101 летальный случай.
Примечание: РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.
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