Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем, яка тримала пакет із відрізаною головою людини.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "30 квітня близько 06:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Полтавський шлях йде оголена жінка.

Виїздом на місце події поліцейські виявили громадянку у неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилась відрізана жіноча голова. Будь-що пояснювати та розповідати працівникам поліції жінка відмовилася.

Для з’ясування обставин події її доставлено до Холодногірського відділу поліції".

Деталі: 30 квітня о 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем мешкання у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці.

Чоловік мешкає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.

Згодом поліція повідомила, що за вчинення страшного злочину затримано матір 13-річної дівчинки.

Слідчі Дергачівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Усі обставини встановлюються.

Жінці загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.