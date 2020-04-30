У Харкові затримали голу жінку з ножем і головою у руках

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Четвер, 30 квітня 2020, 11:30
t.me/h_saltovka

Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем, яка тримала пакет із відрізаною головою людини. 

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області    

Дослівно: "30 квітня близько 06:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Полтавський шлях йде оголена жінка.

Виїздом на місце події поліцейські виявили громадянку у неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилась відрізана жіноча голова. Будь-що пояснювати та розповідати працівникам поліції жінка відмовилася.

Для з’ясування обставин події її доставлено до Холодногірського відділу поліції".

Деталі: 30 квітня о 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем мешкання у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці.

Чоловік мешкає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.

Інформація про дані події зареєстровані в журналах обліку територіальних підрозділів поліції. Усі обставини встановлюються.

Теми: кримінал Харків


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