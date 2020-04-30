Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем, яка тримала пакет із відрізаною головою людини.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "30 квітня близько 06:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Полтавський шлях йде оголена жінка.

Виїздом на місце події поліцейські виявили громадянку у неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилась відрізана жіноча голова. Будь-що пояснювати та розповідати працівникам поліції жінка відмовилася.

Для з’ясування обставин події її доставлено до Холодногірського відділу поліції".

Деталі: 30 квітня о 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем мешкання у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці.

Чоловік мешкає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.

Інформація про дані події зареєстровані в журналах обліку територіальних підрозділів поліції. Усі обставини встановлюються.