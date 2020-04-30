В Харькове задержали голую женщину с ножом и головой в руках

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Четверг, 30 апреля 2020, 11:30

Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой человека.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина.

Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова. –Что-либо объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась.

Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции".

Детали: 30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы.

Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Информация о данных событиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Темы: криминал Харьков


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