Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой человека.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина.

Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова. –Что-либо объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась.

Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции".

Детали: 30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы.

Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Информация о данных событиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.