В Харькове задержали голую женщину с ножом и головой в руках
Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой человека.
Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области
Дословно: "30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина.
Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова. –Что-либо объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась.
Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции".
Детали: 30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы.
Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.
Информация о данных событиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.