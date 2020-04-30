Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой человека.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина.

Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова. –Что-либо объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась.

Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции".

Детали: 30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы.

Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Позже полиция сообщила, что за совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки.

Следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Все обстоятельства устанавливаются.

Женщине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.