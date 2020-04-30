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В Збройних силах України ще двоє захворіли на коронавірус

Четвер, 30 квітня 2020, 11:57

За добу в Збройних Силах України зафіксували ще 2 випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Деталі: Зазначається, що хворі ( у Кіровоградській та Харківській області) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Загалом на 07.00 30 квітня в ЗСУ 54 особи хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За період пандемії одужали 20 осіб та померли двоє людей.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 47 особи.

Українська правда
Теми: коронавірусармія
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