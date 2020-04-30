В Вооруженных силах Украины еще двое заболели коронавирусом

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Четверг, 30 апреля 2020, 11:57

За сутки в Вооруженных Силах Украины зафиксировали еще 2 случая заболевания коронавирусом.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ

Детали: Отмечается, что заболевшие (в Кировоградской и Харьковской области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Всего на 07.00 30 апреля в ВСУ 54 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. За период пандемии выздоровели 20 человек и умерли два человека.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус армия


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