Грета Тунберг пожертвувала $100 тисяч у зв'язку з коронавірусом

1598 переглядів
Четвер, 30 квітня 2020, 12:47

17-річна шведська активістка Грета Тунберг пожертвувала 100 тисяч  доларів ЮНІСЕФ для підтримки дітей у боротьбі з коронавірусною кризою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт ЮНІСЕФ. 

"Як і кліматичний криза, пандемія коронавірусу - це криза прав дітей. Вона вплине на всіх дітей, зараз і в довгостроковій перспективі, але вразливі групи зазнають найбільшого впливу. 

Я прошу всіх приєднатися до мене, щоб підтримати життєво важливу роботу ЮНІСЕФ для збереження життя дітей, охорони здоров'я та продовження навчання", - цитує організація шведську активістку. 

Тунберг виділила пожертвування з призового фонду, який вона отримала від данської неурядової організації Human Act за свою боротьбу зі змінами клімату.

Кошти будуть спрямовані на підтримку дітей, які постраждали через карантин і закриття шкіл через коронавірус.

Теми: коронавірус волонтери


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко розповів, скільки масок купили в "Епіцентрі" Гереги 30 квітня 2020, 12:40
Кличко неприємно шокований: звернувся до порушників карантину 30 квітня 2020, 12:39
У Китай знову відправлять "Мрію" по "гуманітарний вантаж" 30 квітня 2020, 12:25
Усі новини
Головні новини
30 квітня. No time to die: В Україні 10 тисяч інфікованих, у Росії тисяча смертей, у США мільйон тестів щотижня
У Харкові затримали голу жінку з ножем і головою у руках
Справа Гандзюк: на рахунки Киви наклали арешт – юристи
Спаду не помітно: 540 нових випадків коронавірусу та 11 смертей за добу в Україні
Усі новини
соцмережі

Закулісся ідеальних фото в Instagram

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо