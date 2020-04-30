Грета Тунберг пожертвовала $100 тысяч в связи с коронавирусом

17-летняя шведская активистка Грета Тунберг пожертвовала 100 тысяч долларов ЮНИСЕФ для поддержки детей в борьбе с коронавирусным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт ЮНИСЕФ.

"Как и климатический кризис, пандемия коронавируса - это кризис прав детей. Он повлияет на всех детей, сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимые группы испытывают наибольшее влияние.

Я прошу всех присоединиться ко мне, чтобы поддержать жизненно важную работу ЮНИСЕФ для сохранения жизни детей, здравоохранения и продолжения обучения", - цитирует организация шведскую активистку.

Тунберг выделила пожертвования из призового фонда, который она получила от датской неправительственной организации Human Act за свою борьбу с изменениями климата.

Средства будут направлены на поддержку детей, пострадавших из-за карантина и закрытия школ в связи с коронавирусом.