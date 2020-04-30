Закон про опозицію: фракції надали забагато кандидатів у робочу групу
Пропозиції до проєкту закону про опозицію доопрацюють з експертами у сфері конституційного права, а потім над ним працюватиме робоча група з представників різних фракцій та груп.
Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на погоджувальній раді парламенту
Пряма мова: "Розпорядженням голови Верховної Ради була створена робоча група щодо напрацювання закону про опозицію. І я вдячний всім тим головам фракцій, які своєчасно подали свої кандидатури до складу цієї комісії. Зараз ми доопрацьовуємо ще з експертами у сфері конституційного права – і думаю, в найближчому часі ми почнемо працювати і в цьому напрямку.
Єдине прохання до лідерів фракцій і груп: ми, все-таки, просили по одному, а від деяких фракцій прийшло по три-чотири кандидатури. Я просив би все-таки визначитися".