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Закон про опозицію: фракції надали забагато кандидатів у робочу групу

Четвер, 30 квітня 2020, 12:48
Закон про опозицію: фракції надали забагато кандидатів у робочу групу

Пропозиції до проєкту закону про опозицію доопрацюють з експертами у сфері конституційного права, а потім над ним працюватиме робоча група з представників різних фракцій та груп.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на погоджувальній раді парламенту

Пряма мова: "Розпорядженням голови Верховної Ради була створена робоча група щодо напрацювання закону про опозицію. І я вдячний всім тим головам фракцій, які своєчасно подали свої кандидатури до складу цієї комісії. Зараз ми доопрацьовуємо ще з експертами у сфері конституційного права – і думаю, в найближчому часі ми почнемо працювати і в цьому напрямку.

Єдине прохання до лідерів фракцій і груп: ми, все-таки, просили по одному, а від деяких фракцій прийшло по три-чотири кандидатури. Я просив би все-таки визначитися".

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