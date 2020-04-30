Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон об оппозиции: фракции подали слишком много кандидатов в рабочую группу

Четверг, 30 апреля 2020, 12:48
Закон об оппозиции: фракции подали слишком много кандидатов в рабочую группу

Предложения к проекту закона об оппозиции доработают с экспертами в сфере конституционного права, а потом над ним будет работать рабочая группа из представителей разных фракций и групп.

Источник: первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете парламента

Прямая речь: "Распоряжением главы Верховной Рады была создана рабочая группа по выработке закона об оппозиции. И я благодарен всем тем главам фракций, которые своевременно подали свои кандидатуры в состав этой комиссии. Сейчас мы дорабатываем еще с экспертами в сфере конституционного права – и думаю, в ближайшее время мы начнем работать и в этом направлении.

Единственная просьба к лидерам фракций и групп: мы, все-таки, просили по одному, а от некоторых фракций пришло по три-четыре кандидатуры. Я просил бы все-таки определиться".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Последние новости
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
Все новости...
Реклама: