Закон об оппозиции: фракции подали слишком много кандидатов в рабочую группу

319 просмотров
Четверг, 30 апреля 2020, 12:48

Предложения к проекту закона об оппозиции доработают с экспертами в сфере конституционного права, а потом над ним будет работать рабочая группа из представителей разных фракций и групп.

Источник: первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете парламента

Прямая речь: "Распоряжением главы Верховной Рады была создана рабочая группа по выработке закона об оппозиции. И я благодарен всем тем главам фракций, которые своевременно подали свои кандидатуры в состав этой комиссии. Сейчас мы дорабатываем еще с экспертами в сфере конституционного права – и думаю, в ближайшее время мы начнем работать и в этом направлении.

Единственная просьба к лидерам фракций и групп: мы, все-таки, просили по одному, а от некоторых фракций пришло по три-четыре кандидатуры. Я просил бы все-таки определиться".



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
30 апреля. No time to die: В Украине 10 тысяч инфицированных, в России тысячи смертей, в США миллион тестов еженедельно
В Харькове задержали голую женщину с ножом и головой в руках
Дело Гандзюк: на счета Киви наложили арест – юристы
Спада не заметно: 540 новых случаев коронавируса и 11 смертей за сутки в Украине
Все новости
школа

Всеукраинская школа онлайн запускает уроки для учеников 1-4 классов: расписание и темы

здоровье

Что не так с молочными продуктами, которые мы употребляем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!