Закон об оппозиции: фракции подали слишком много кандидатов в рабочую группу

Предложения к проекту закона об оппозиции доработают с экспертами в сфере конституционного права, а потом над ним будет работать рабочая группа из представителей разных фракций и групп.

Источник: первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете парламента

Прямая речь: "Распоряжением главы Верховной Рады была создана рабочая группа по выработке закона об оппозиции. И я благодарен всем тем главам фракций, которые своевременно подали свои кандидатуры в состав этой комиссии. Сейчас мы дорабатываем еще с экспертами в сфере конституционного права – и думаю, в ближайшее время мы начнем работать и в этом направлении.

Единственная просьба к лидерам фракций и групп: мы, все-таки, просили по одному, а от некоторых фракций пришло по три-четыре кандидатуры. Я просил бы все-таки определиться".