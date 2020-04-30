"Слуга народу" хоче, щоб Рада перейшла у "схожий на пленарний режим"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує наступного тижня провести два позачергових засідання Верховної Ради, а після виходу з карантину надолужити скасовані пленарні тижні.

Джерело: виступ Корнієнка на погоджувальній раді парламенту

Пряма мова: "Щодо роботи Верховної Ради – наша фракція погоджується з тим, що нам потрібно зараз напрацьовувати механізми виходу з карантину. Ми бачимо, що цього тижня у нас позачергове засідання скликано силами депутатів уже, без участі президента – це гарний знак.

Ми пропонуємо далі так рухатися – наступного тижня, можливо, спробувати зробити не одне, а два позачергових засідання, щоб переходити вже у схожий на пленарний режим. Пам’ятаючи зміни до календарного плану, як тільки буде можливість у зв’язку з карантином нам їх переголосувати і повернути Верховну Раду у нормальне русло – то до цього повернутися.

Звичайно, ми воліли би, якщо карантин буде закінчуватися у середині травня, кілька тижнів зробити пленарних, можливо, може, два – надолужити ті закони, які ми пропустили. Звичайно, не забуваючи про роботу з виборцями – якщо будуть у нас можливості відкрити приймальні".

Пряма мова: "Перед парламентом зараз дуже важливі завдання стоять, і перед усією владою в цілому. Так само, як місяць назад ми закликали всіх стати до карантину і максимально обмежити пересування і старанно дотримуватися заходів, які пропонує уряд, – зараз фактично нам треба ці моральні борги перед нашим народом віддавати.

Тому що хтось прикрив бізнес, а хтось закрив бізнес, хтось лишився без робот, хтось лишився без грошей на якісь потреби довготривалі, хтось лишився без можливості в серпні у Туреччині відпочити, а хтось лишився взагалі без можливості відпочити.

Зараз треба надолужувати втрачені можливості. Тому нашій владі зараз треба всім разом однієї командою сконцентруватися і працювати над пакетом реанімаційних заходів уже для економіки. Якщо з медичною сферою в нас є певні зрушення і забезпечення триває, то з економікою нам треба серйозно починати розбиратися.

У нас є пропозиції від економічного комітету, від представників партії "Слуга народу". І я хотів би закликати уряд більш тісно і прагматично працювати, більш швидко…".