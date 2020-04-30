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"Слуга народа" хочет, чтобы Рада перешла в "похожий на пленарной режим"

Четверг, 30 апреля 2020, 13:37
Слуга народа хочет, чтобы Рада перешла в похожий на пленарной режим

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает на следующей неделе провести два внеочередных заседания Верховной Рады, а после выхода из карантина наверстать отмененные пленарные недели.

Источник: выступление Корниенко на согласительном совете парламента

Прямая речь: "На счет работы Верховной Рады – наша фракция согласна с тем, что нам нужно сейчас нарабатывать механизмы выхода из карантина. Мы видим, что на этой неделе у нас внеочередное заседание созвано силами депутатов уже без участия президента – это хороший знак.

Мы предлагаем дальше так двигаться – на следующей неделе, возможно, попробовать сделать не одно, а два внеочередных заседания, чтобы переходить в похожий на пленарной режим. Помня изменения в календарный план, как только будет возможность в связи с карантином нам их переголосовать и вернуть Верховную Раду в нормальное русло – то к этому вернуться.

Конечно, мы предпочли бы, если карантин будет заканчиваться в середине мая, несколько недель сделать пленарных, возможно, может, две – наверстать те законы, которые мы пропустили. Конечно, не забывая о работе с избирателями – если будут у нас возможности открыть приемные".

Прямая речь: "Перед парламентом сейчас очень важные задачи стоят, и перед всей властью в целом. Так же, как месяц назад мы призвали всех стать в карантин и максимально ограничить передвижение и тщательно соблюдать меры, которые предлагает правительство, – сейчас фактически нам надо эти моральные долги перед нашим народом отдавать.

Потому что кто-то прикрыл бизнес, а кто-то закрыл бизнес, кто-то остался без роботы, кто остался без денег на какие-то нужды долговременные, кто остался без возможности в августе в Турции отдохнуть, а кто-то остался вообще без возможности отдохнуть.

Сейчас надо наверстывать упущенные возможности. Поэтому нашей власти сейчас нужно всем вместе одной командой сконцентрироваться и работать над пакетом реанимационных мероприятий уже для экономики. Если с медицинской сферой у нас есть определенные сдвиги и обеспечения продолжается, то с экономикой нам надо серьезно начинать разбираться.

У нас есть предложения от экономического комитета, от представителей партии "Слуга народа". И я хотел бы призвать правительство более тесно и прагматично работать, более быстро... ".

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинВерховная РадаСлуга народа
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