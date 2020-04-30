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ВВП єврозони у І кварталі знизився на рекордні 3,8%, замість очікуваних 3,5%

Четвер, 30 квітня 2020, 13:47

ВВП єврозони у першому кварталі 2020 року знизився на рекордні 3,8% замість прогнозованих 3,5%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Економіка країн єврозони у першому кварталі 2020 року через кризу впала на 3,8%, замість прогнозованих раніше 3,5%. Про це свідчать попередні дані Євростату, за результатами 19 країн за січень-березень 2020 року. Це рекордне падіння ВВП єврозони за один квартал, починаючи з 1995 року.

Головною причиною такого стрімкого падіння ВВП називають карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Раніше економісти, з якими спілкувалися журналісти Reuters, прогнозували падіння ВВП через "коронакризу" на 3,5%, після зростання на 0,1% в останні три місяці 2019 року.   

Нагадаємо, на початку квітня міністри фінансів Євросоюзу погодили пакет економічних заходів на суму в 540 млрд євро для підтримки економіки блоку, яка постраждала від коронавірусу, а Європейський інвестиційний банк створив гарантійний фонд обсягом 25 млрд євро для інвестицій у боротьбу з пандемією.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європі необхідний буде новий "план Маршалла" для подолання економічних збитків від пандемії коронавірусу.

Теми: ВВПЄвропакарантин
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