ВВП еврозоны в I квартале снизился на рекордные 3,8% вместо ожидаемых 3,5%

ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года снизился на рекордные 3,8%, вместо прогнозируемых 3,5%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Экономика стран еврозоны в первом квартале 2020 году из-за кризиса упала на 3,8%, вместо прогнозируемых ранее 3,5%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Евростата, по результатам 19 стран за январь-март 2020 года. Это рекордное падение ВВП еврозоны за один квартал, начиная с 1995 года.

Главной причиной такого стремительного падения ВВП называют карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее экономисты, с которыми общались журналисты Reuters, прогнозировали падение ВВП из-за "коронакризиса" на 3,5%, после роста на 0,1% в последние три месяца 2019 года.

Напомним, в начале апреля министры финансов Евросоюза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, пострадавшей от коронавируса, а Европейский инвестиционный банк создал гарантийный фонд объемом 25 млрд евро для инвестиций в борьбу с пандемией.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе потребуется новый "план Маршалла" для преодоления экономического ущерба от пандемии коронавируса.