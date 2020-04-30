ПАРЄ готується відновити роботу в онлайн-режимі, із небезпеками для України

890 переглядів
Четвер, 30 квітня 2020, 14:14

Парламентська асамблея Ради Європи в четвер може ухвалити рішення про те, щоби відновити свою роботу і провести літню сесію.

Про це свідчать джерела Європейської правди в кількох делегаціях.

Питання відновлення роботи асамблеї, зупиненої через пандемію коронавірусу, буде обговорюватися на засіданні Постійного комітету ПАРЄ – органу, який у міжсесійний період має право ухвалювати рішення тієї ж ваги, як і рішення всієї асамблеї.

Попри попередні офіційні заяви секретаріату ПАРЄ, Постком вирішив не обмежуватися лише процедурними питаннями та має намір ухвалити також кілька змістовних рішень – у тому числі, затвердити порядок денний літньої сесії 22-26 червня.

При цьому, оскільки можливість проведення сесії у Страсбурзі є під питанням, буде обговорюватися можливість "віртуальної сесії" в онлайн-режимі, що, імовірно, потребуватиме внесення змін до регламенту.

Рішення не ухвалене, хоч і вважається цілком імовірним.

Зважаючи на те, що онлайн-сесія обмежує можливості переконувати інших депутатів і посилює потужних гравців, на кшталт Росії, рішення про перехід до віртуальної роботи несе певні загрози для України.

Теми: ПАРЄ Україна Європа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ПАРЄ проведе перше онлайн-засідання та готується скасувати літню сесію в Страсбурзі 27 квітня 2020, 14:08
У ПАРЄ заявили, що новий обмін на Донбасі "відкриває вікно можливостей" 17 квітня 2020, 20:15
У ПАРЄ побоюються, що боротьба із пандемією може порушувати права людини 2 квітня 2020, 02:19
Усі новини
Головні новини
"Слуга народу" хоче, щоб Рада перейшла у "схожий на пленарний режим"
30 квітня. No time to die: В Україні 10 тисяч інфікованих, у Росії тисяча смертей, у США мільйон тестів щотижня
У Харкові затримали голу жінку з ножем і головою доньки у руках
Справа Гандзюк: на рахунки Киви наклали арешт – юристи
Усі новини
ТаблоID

Королівські сади діляться квітковим натхненням у Instagram

афіша

Стартує перший онлайн-фестиваль кіно