ПАСЕ готовится возобновить работу в онлайн-режиме, с опасностями для Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг может принять решение о том, чтобы возобновить свою работу и провести летнюю сессию.

Об этом свидетельствуют источники Европейской правды в нескольких делегациях.

Вопрос возобновления работы ассамблеи, остановленной из-за пандемии коронавируса, будет обсуждаться на заседании Постоянного комитета ПАСЕ - органа, который в межсессионный период имеет право принимать решение того же веса, что и решения всей ассамблеи.

Несмотря на предыдущие официальные заявления секретариата ПАСЕ, Постком решил не ограничиваться только процедурными вопросами и намерена принять также несколько содержательных решений - в том числе, утвердить повестку дня летней сессии 22-26 июня.

При этом, поскольку возможность проведения сессии в Страсбурге находится под вопросом, будет обсуждаться возможность "виртуальной сессии" в онлайн-режиме, что, вероятно, потребует внесения изменений в регламент.

Решение не принято, хотя и считается вполне вероятным.

Учитывая то, что онлайн-сессия ограничивает возможности убеждать других депутатов и усиливает мощных игроков, вроде России, решение о переходе к виртуальной работе несет определенные угрозы для Украины.