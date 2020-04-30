Нардепи звернулися до світу із закликом засудити агресію РФ. ОПЗЖ голосувала проти

Верховна Рада проголосувала за звернення до парламентів іноземних держав і парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Криму й окупації окремих районів Донбасу, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів.

Джерело: трансляція позачергового засідання парламенту

Пряма мова депутата-доповідача Богдана Яременка: "На жаль, окупація Криму – тривалий процес, і нам треба звикати до того, що щороку ми змушені будемо підводити своєрідні підсумки того, що зроблено в плані деокупації Криму подібними заявами.

Нинішня заява вже стає традиційною, але в ній є новаторські мотиви: ми не лише звертаємо увагу на вже відомі аспекти окупації Криму, такі як порушення прав людини, порушення майнових прав громадян України, ми звертаємо увагу й на те, що стосується міжнародного співтовариства: мілітаризацію Криму, військові аспекти окупації, на спроби РФ використовувати Крим для розміщення ядерної зброї, порушення правил міжнародного торговельного мореплавства..

Ми звертаємося до світу і наших громадян із своєрідним бачення того, що потрібно робити, щоб Крим повернувся в Україну".

Деталі: "За" проголосували 309 нардепів. Проти – висловилися 28 представників "Опозиційної платформи – За життя". Зокрема один із керівників фракції Юрій Бойко, виступаючи з парламентської трибуни, назвав постанову "пустою", а також назвав наївними тих, хто вважає, що світ в розпал боротьби з коронавірусом звертатиме увагу на такі звернення України.