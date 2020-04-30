Нардепы обратились к миру с призывом осудить агрессию РФ. ОПЗЖ голосовала против

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Четверг, 30 апреля 2020, 14:26

Верховная Рада проголосовала за обращение к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донбасса, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политзаключенных.

Источник: трансляция внеочередного заседания парламента

Прямая речь депутата-докладчика Богдана Яременко: "К сожалению, оккупация Крыма - длительный процесс, и нам надо привыкать к тому, что каждый год мы вынуждены будем подводить своеобразные итоги того, что сделано в плане деоккупации Крыма, подобными заявлениями.

Нынешнее заявление уже становится традиционным, но в нем есть новаторские мотивы: мы не только обращаем внимание на уже известные аспекты оккупации Крыма, такие как нарушение прав человека, нарушение имущественных прав граждан Украины, мы обращаем внимание на то, что касается международного сообщества: милитаризацию Крыма, военные аспекты оккупации, на попытки РФ использовать Крым для размещения ядерного оружия, нарушение правил международного торгового мореплавания..

Мы обращаемся к миру и нашим гражданам со своеобразным видением того, что нужно делать, чтобы Крым вернулся в Украину".

Детали: "За" проголосовали 309 нардепов. Против - высказались 28 представителей "Оппозиционного платформы - За жизнь". В частности один из руководителей фракции Юрий Бойко, выступая с парламентской трибуны, назвал постановление "пустым", а также назвал наивными тех, кто считает, что мир в разгар борьбы с коронавирусом обратит внимание на такие обращения Украины.

Валентина Романенко, УП
Темы: Крым Верховная Рада


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