Листівки з "Новоросією" і "бандерівською Україною" виявили в Одесі під 2 травня

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Четвер, 30 квітня 2020, 14:43

Служба безпеки України заявляє, що попередила спробу представників проросійського руху "Куликове поле" організувати 2 травня в Одесі низку провокаційних акцій у роковини трагічних подій 2014 року.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Встановлено, що одним з напрямків антидержавних проявів мало стати розповсюдження в Одесі друкованої агітаційної продукції сепаратистського характеру із закликами до створення так званої "республіки новоросія" і силового захоплення державної влади.

За задумом організаторів, ці дії мали стати інформаційним приводом для дискредитації України на міжнародній арені пропагандистами РФ.

Під час обшуків у активістів проросійського руху правоохоронці виявили значну кількість друкованої продукції, яка містить відверту антиукраїнську пропаганду сепаратистського характеру. 

Зокрема, вилучено листівки з поділом України на фейкову "республіку новоросія" і "бандерівську Україну", наліпки з написами "Одесса русский город" та "Одесса – Новороссия", символіку із пропагандою тоталітарного режиму, друковані видання, так звану газету "новоросія" та іншу заборонену законодавством продукцію".

 
 
 
 

Деталі: У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.  За їх результатами прийматимуться відповідні процесуальні рішення.



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