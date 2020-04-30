Листовки с "Новороссией" и "бандеровской Украиной" обнаружили в Одессе ко 2 мая

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Четверг, 30 апреля 2020, 14:43

Служба безопасности Украины заявляет, что пресекла попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года.

Источник: СБУ

Дословно: "Установлено, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой "республики Новороссия" и силового захвата государственной власти.

По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ.

Во время обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили значительное количество печатной продукции, содержащей откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера.

В частности, изъяты листовки с разделением Украины на фейковые "республику Новороссия" и "бандеровскую Украину", наклейки с надписями "Одесса русский город" и "Одесса – Новороссия", символика с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемая газета "Новороссия" и другая запрещенная законодательством продукция".

 
 
 
 

Детали: В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Темы: Одесса сепаратизм СБУ


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