ЄС засудив кібератаки під час пандемії коронавірусу

ЄС в офіційній заяві засудив кібератаки на критичну інфраструктуру під час пандемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це від імені Євросоюзу заявив Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

У заяві зазначається, що за час пандемії коронавірусу ЄС та окремі країни-члени спостерігали активізацію кібератак та злочинної кібердіяльності, спрямованої проти закладів та установ, що забезпечують життєво важливі послуги у країнах-членах та міжнародних партнерів, у тому числі – проти закладів охорони здоров’я. Серед них – кампанії поширення фішингових та вірусних повідомлень, пошук вразливостей системи та DDoS-атаки.

"ЄС та його країни-члени засуджують цю зловмисницьку діяльність у кіберпросторі, висловлюють солідарність з усіма країнами, що постраждали від таких атак, та підкреслюють свою постійну підтримку ініціатив з підвищення глобальної стійкості до кіберзагроз.

Будь-які спроби зашкодити критичній інфраструктури – неприйнятні. Порушники повинні негайно припинити такі безвідповідальні дестабілізуючі дії, що ставлять під загрозу життя людей. Увесь світ має об’єднатися у глобальній боротьбі з вірусом. Це справа людяності та універсальних цінностей", - заявив Жозеп Боррель.

Він додав, що ЄС докладатиме рішучих спільних зусиль для запобігання, стримування та реагування на кібератаки, посилюючи необхідну для цього співпрацю у всіх сферах, у тому числі з міжнародними партнерами.

"ЄС та країни-члени закликають кожну країну світу бути пильною та вжити належних заходів проти осіб, які здійснюють таку діяльність з їхньої території, відповідно до міжнародного права", - наголосив високий представник ЄС.

Нагадаємо, близько 2 тижнів тому дві чеські лікарні зіштовхнулися зі спробами кібератак, але їх вдалося відбити. За джерелами чеських ЗМІ, за ними можуть стояти російські хакери.

Державний секретар США Майк Помпео висловив занепокоєння з приводу нападів на чеську систему охорони здоров'я на тлі пандемії коронавірусу.