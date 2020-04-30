ЕС осудил кибератаки во время пандемии коронавируса

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Четверг, 30 апреля 2020, 14:52

ЕС в официальном заявлении осудил кибератаки на критическую инфраструктуру во время пандемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом от имени Евросоюза заявил Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

В заявлении отмечается, что за время пандемии коронавируса ЕС и отдельные страны-члены наблюдали активизацию кибератак и преступной кибердияльности, направленной против учреждений, обеспечивающих жизненно важные услуги в странах-членах и международных партнерах, в том числе - против учреждений здравохранения. Среди них - кампании распространения фишинговых и вирусных сообщений, поиск уязвимостей системы и DDoS-атаки.

"ЕС и его страны-члены осуждают эту вредоносную деятельность в киберпространстве, выражают солидарность со всеми странами, пострадавшими от таких атак, и подчеркивают свою постоянную поддержку инициатив по повышению глобальной устойчивости к киберугрозам.

Любые попытки навредить критической инфраструктуре неприемлемы. Нарушители должны немедленно прекратить такие безответственные дестабилизирующие действия, ставящие под угрозу жизни людей. Весь мир должен объединиться в глобальной борьбе с вирусом. Это дело человечности и универсальных ценностей", - заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС будет прилагать решительные совместные усилия для предотвращения, сдерживания и реагирования на кибератаки, усиливая необходимое для этого сотрудничество во всех сферах, в том числе с международными партнерами.

"ЕС и страны-члены призывают каждую страну мира быть внимательной и принять надлежащие меры против лиц, осуществляющих такую ​​деятельность на их территории, в соответствии с международным правом", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Напомним, около двух недель назад две чешские больницы столкнулись с попытками кибератак, но их удалось отбить. По источникам чешских СМИ, за ними могут стоять российские хакеры.

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность по поводу нападений на чешскую систему здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

Темы: коронавирус ЕС


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