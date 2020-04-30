Приховували вбивство: двом поліцейським оголосили підозри
Двом поліцейським Харкова повідомили про підозру у приховуванні вбивства.
Джерело: прокуратура Харківської області
Дослівно: "Повідомлено про підозру двом поліцейським, які приховали скоєння особливо тяжкого злочину (умисне вбивство), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 396 КК України".
Деталі: За даними прокуратури, в період з 30.06.2019 по 09.07.2019 р. двоє старших оперуповноважених відділу кримінальної поліції Холодногірського району Харкова достовірно знали, що неповнолітній юнак скоїв умисне вбивство дівчини та приховав труп жертви, але вони не повідомили про злочин, а навпаки допомагали приховувати вбивство.
За місцем роботи правоохоронців провели обшуки.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від займаних посад.
Поліцейським загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.
Передісторія:
- У червні 2019 року у Харкові неповнолітній юнак після конфлікту зі своєю знайомою вирішив убити її. Він заманив 26-річну дівчину в безлюдне місце, розташоване неподалік домоволодінь, і наніс їй численні тілесні ушкодження, внаслідок яких дівчина померла.
- Щоб уникнути відповідальності, вбивця закопав труп. Тіло знайшли лише за 10 днів.
- Обвинувальний акт відносно юнака за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, уже направили до суду. Йому загрожує від 10 до 15 років в’язниці.