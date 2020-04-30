Скрывали убийство: двум полицейским объявили о подозрении

Двум полицейским Харькова сообщили о подозрении в сокрытии убийства.

Источник: прокуратура Харьковской области

Дословно: "Сообщено о подозрении двум полицейским, которые скрыли совершения особо тяжкого преступления (умышленное убийство), в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины".

Детали: По данным прокуратуры, в период с 30.06.2019 по 09.07.2019 года двое старших оперуполномоченных отдела уголовной полиции Холодногорского района Харькова достоверно знали, что несовершеннолетний юноша совершил умышленное убийство девушки и спрятал труп жертвы, но они не сообщили о преступлении, а наоборот помогали скрывать убийство.

По месту работы правоохранителей провели обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Полицейским грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Предыстория: