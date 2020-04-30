Скрывали убийство: двум полицейским объявили о подозрении

1084 просмотра
Четверг, 30 апреля 2020, 14:58

Двум полицейским Харькова сообщили о подозрении в сокрытии убийства.

Источник: прокуратура Харьковской области

Дословно: "Сообщено о подозрении двум полицейским, которые скрыли совершения особо тяжкого преступления (умышленное убийство), в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины".

Детали: По данным прокуратуры, в период с 30.06.2019 по 09.07.2019 года двое старших оперуполномоченных отдела уголовной полиции Холодногорского района Харькова достоверно знали, что несовершеннолетний юноша совершил умышленное убийство девушки и спрятал труп жертвы, но они не сообщили о преступлении, а наоборот помогали скрывать убийство.

По месту работы правоохранителей провели обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Полицейским грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Предыстория:

  • В июне 2019 года в Харькове несовершеннолетний юноша после конфликта со своей знакомой решил убить ее. Он заманил 26-летнюю девушку в безлюдное место, расположенное недалеко от домовладений, и нанес ей многочисленные телесные повреждения, в результате которых девушка умерла.
  • Чтобы избежать ответственности, убийца закопал труп. Тело нашли только через 10 дней.
  • Обвинительный акт в отношении юноши по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью, уже направили в суд. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: прокуратура Харьков полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Венедиктова рассказала послам G7 о резонансных делах, над которыми работает 28 апреля 2020, 20:24
Крупнейшего интернет-провайдера уличили в неуплате налогов почти на 7 миллионов 28 апреля 2020, 14:06
"ЕС" говорит, что Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения, ГБР отрицает 25 апреля 2020, 23:11
Все новости
Главные новости
Нардепы обратились к миру с призывом осудить агрессию РФ. ОПЗЖ голосовала против
"Слуга народа" хочет, чтобы Рада перешла в "похожий на пленарной режим"
30 апреля. No time to die: В Украине 10 тысяч инфицированных, в России тысячи смертей, в США миллион тестов еженедельно
В Харькове задержали голую женщину с ножом и головой дочери в руках
Все новости
Фото

Бумажные птицы, которые выглядят, как живые

улыбнитесь!

Как люди проводят карантинные будни. 15 забавных иллюстраций

Поиск по сайту
Архив
Весь архів