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Скрывали убийство: двум полицейским объявили о подозрении

Четверг, 30 апреля 2020, 14:58
Скрывали убийство: двум полицейским объявили о подозрении

Двум полицейским Харькова сообщили о подозрении в сокрытии убийства.

Источник: прокуратура Харьковской области

Дословно: "Сообщено о подозрении двум полицейским, которые скрыли совершения особо тяжкого преступления (умышленное убийство), в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины".

Детали: По данным прокуратуры, в период с 30.06.2019 по 09.07.2019 года двое старших оперуполномоченных отдела уголовной полиции Холодногорского района Харькова достоверно знали, что несовершеннолетний юноша совершил умышленное убийство девушки и спрятал труп жертвы, но они не сообщили о преступлении, а наоборот помогали скрывать убийство.

По месту работы правоохранителей провели обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

Полицейским грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Предыстория:

  • В июне 2019 года в Харькове несовершеннолетний юноша после конфликта со своей знакомой решил убить ее. Он заманил 26-летнюю девушку в безлюдное место, расположенное недалеко от домовладений, и нанес ей многочисленные телесные повреждения, в результате которых девушка умерла.
  • Чтобы избежать ответственности, убийца закопал труп. Тело нашли только через 10 дней.
  • Обвинительный акт в отношении юноши по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью, уже направили в суд. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: прокуратураХарьковполиция
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