У Дніпрі послаблюють карантин: Філатов знайшов "лазівку", як дозволити прогулянки

У місті Дніпро відкриваються хімчистки, СТО, майстерні та ринки за умови дотримань санітарних заходів безпеки, а з 4 травня будуть доступні для прогулянок деякі зелені зони.

Джерело: мер міста Борис Філатов в Facebook

Деталі: За словами Філатова, влада міста контролюють ситуацію з епідемією. Наразі кількість хворих для мільйонного міста мінімальна. Проте місто готове до різних, в тому числі і до найгірших сценаріїв. У той же час влада сподівається на свідомість, відповідальність і дисципліну кожного жителя міста.

З 30 квітня, за рішенням спеціальної комісії, в місті будуть відкриті не тільки аптеки, супермаркети, бакалії, магазини з технікою, АЗС і банки, але також і хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного устаткування.

Кав'ярні та ресторани зможуть працювати як з адресною доставкою, так і з послугою take away. Тобто без допуску гостей до зали.

Для всіх без винятку, в тому числі і для ринків, основне правило - наявність маски, рукавичок і антисептиків.

Також Філатов повідомив, які зелені зони будуть відкриті для відвідування і прогулянок, але жорстко попередив любителів пікніків, що розпивати алкоголь і смажити шашлики - як і раніше строго заборонено, це карні дії.

Пряма мова: "В місті є близько сотні зелених зон, бульварних частин вулиць, які не підпадають під заборону відвідування. Давайте чесно: що не заборонено, то дозволено.

Тому, в понеділок, 4 травня, всі вони будуть доступні для прогулянок. У тому числі і ділянки вулиць набережних Січеславської, Перемоги, Заводської, бульвару Слави та інших. Повний список ви можете побачити на нашій інтерактивній карті.

Можете називати це як завгодно - лазівкою або обхідним шляхом. Але зрозумійте правильно: ті, хто буде збиратися у великі компанії, розпивати спиртні напої і смажити шашлики, отримають жорсткі санкції.

Навіть в умовах поетапного ослаблення карантину за дотриманням правил безпеки стежитимуть патрулі. Ще раз, почуйте мене: поліція вам не ворог. Вони стежать за порядком заради вашої ж безпеки. Тому, будь ласка, дотримуйтесь їх вимоги - не збирається в компанії, будьте в масках і ведіть себе пристойно".

Деталі: Щодо подальших послаблень карантину Філатов повідомив, що починаючи з 12 травня, в залежності від розвитку епідемії та прогнозів на цей рахунок, в місті повинні почати працювати невеликі непродовольчі магазини, ательє, ремонти взуття, адвокатські та нотаріальні бюро. Тут також потрібно буде дотримуватися особливого режиму - з масками, рукавичками, посиленою обробкою приміщень і вимірюванням температури як співробітникам, так і відвідувачам.

У приміщеннях при цьому зможуть бути присутніми не більше однієї людини на 10 квадратних метрів. У перукарні та салони краси потрапити можна буде тільки за попереднім записом, і не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно.