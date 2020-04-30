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В Днипре ослабляют карантин: Филатов нашел "лазейку", как разрешить прогулки

Четверг, 30 апреля 2020, 15:04
В Днипре ослабляют карантин: Филатов нашел лазейку, как разрешить прогулки

В городе Днипро открываются химчистки, СТО, мастерские и рынки при условии соблюдений санитарных мер безопасности, а с 4 мая будут доступны для прогулок некоторые зеленые зоны.

Источник: мэр города Борис Филатов в Facebook

Детали: По словам Филатова, власти города контролируют ситуацию с эпидемией. В настоящее время количество заболевших для миллионного города минимальное. Тем не менее город готов к разным, в том числе и к худшим сценариям. В тоже время власти надеются на сознательность, ответственность и дисциплину каждого жителя города.  

С 30 апреля, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования.

Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал.

Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков.

Также Филатов сообщил, какие зеленые зоны будут открыты для посещения и прогулок, но жестко предупредил любителей пикников, что распивать алкоголь и жарить шашлыки – по-прежнему строго воспрещено, это наказуемые действия.

Прямая речь: "В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено.

Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и прочих. Полный список вы можете увидеть на нашей интерактивной карте.

Можете называть это как угодно – лазейкой или обходным путем. Но поймите правильно: те, кто будет собираться в большие компании, распивать спиртные напитки и жарить шашлыки, получат жесткие санкции.

Даже в условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить патрули. Ещё раз, услышьте меня: полиция вам не враг. Они следят за порядком ради вашей же безопасности. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте их требования - не собирайтесь в компании, будьте в масках и ведите себя прилично".

Детали: Относительно дальнейших послаблений карантина Филатов сообщил, что начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счёт, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро. Здесь также нужно будет соблюдать особый режим – с масками, перчатками, усиленной обработкой помещений и измерением температуры как сотрудникам, так и посетителям.

В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно.

Украинская правда

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Темы: карантинДнепр
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