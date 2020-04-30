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Медики Києва протестували через малу зарплату, Кличко обіцяв доплатити

Четвер, 30 квітня 2020, 15:38
Медики Києва протестували через малу зарплату, Кличко обіцяв доплатити

Медичний персонал Київської міської клінічної лікарні №8 Оболонського району вийшов на протест і відмовлявся працювати через низьку в умовах коронавірусу зарплату у 3-5 тисяч гривень.

Джерело: сторінка "Життя Мінського масиву – Оболонський район" у Facebook, hromadske, мер Києва Віталій Кличко на пресконференції 30 квітня   

Дослівно зі сторінки "Життя Мінського масиву – Оболонський район": "Як ми і говорили. Персонал 8-ої лікарні вийшов на бойкот і відмовляється працювати за 3-5 тисяч в умовах коронавірусу. Також у ЗМІ не потрапляла інформація про те, скільки лікарів і молодшого персоналу звільнилося з лікарні за ці місяці, а звільнилося дуже багато". 

 
Фото з facebook Життя Мінського масиву - Оболонський район

Деталі: Повідомляється, що з середини березня лікарня прийняла близько 150 інфікованих коронавірусом, але до переліку медзакладів, що працюють з COVID-19 не потрапила і ніяких доплат не отримала.

29 квітня 2 працівників лікарні заразилися коронавірусом і потенційно могли заразити ще 42 своїх колег.

При цьому медики повідомляють, що у квітні отримали на 30-40% менші зарплати, ніж до епідемії.  

 
Фото з facebook Життя Мінського масиву - Оболонський район

Інформацію про протест hromadske підтвердили у приймальній лікарні. Водночас там уточнили, що протестували переважно медсестри та санітарки, а лікарів серед них не було, і що "вже всі порозходилися".

Мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 30 квітня повідомив, що на доплати медикам виділили майже 900 мільйонів гривень.

За його словами, за квітень медики, які надають вторинну (тобто спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) допомогу, отримають додаткові виплати пропорційно до відпрацьованого часу за умови повної зайнятості.

Для лікарів сума нарахувань становить 4 тисячі гривень, для медичних сестер – 3 тисячі, для молодшого медичного персоналу – 1 тисячу гривень. 

Водночас, за словами Кличка, для лікарів, які працюють з пацієнтами з підозрою та хворими на коронавірус, місто встановило доплату у розмірі 9 посадових окладів. Таким чином лікарі за березень отримали загалом від 30 до 50 тисяч гривень зарплати, медсестри – 25-30 тисяч і молодший медичний персонал – 20-25 тисяч гривень. Мер запевнив, що таку ж зарплату вони отримають і за квітень.

Кличко додав, що також премію за березень отримали медики виїзних бригад та санітари, залучені до заходів із дезінфекції автомобілів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Теми: КиївкоронавірусакціїВіталій Кличко
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