Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест и отказывался работать из-за низкой в ​​условиях коронавируса зарплаты в 3-5 тысяч гривен.

Источник: страница "Жизнь Минского массива – Оболонский район" в Facebook, hromadske, мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции 30 апреля

Дословно со страницы "Жизнь Минского массива – Оболонский район": "Как мы и говорили. Персонал восьмой больницы вышел на бойкот и отказывается работать за 3-5 тысяч в условиях коронавируса. Также в СМИ не попадала информация о том, сколько врачей и младшего персонала уволилось из больницы за эти месяцы, а уволилось очень много".

Фото c facebook Життя Мінського масиву - Оболонський район

Детали: Сообщается, что со середины марта больница приняла около 150 инфицированных коронавирусом, но в перечень медучреждений, работающих с COVID-19 не попала и никаких доплат не получила.

29 апреля 2 работника больницы заразились коронавирусом и потенциально могли заразить еще 42 своих коллег.

При этом медики сообщают, что в апреле получили на 30-40% меньшие зарплаты, чем до эпидемии.

Фото с facebook Життя Мінського масиву - Оболонський район

Информацию о протесте hromadske подтвердили в приемной больницы. В то же время там уточнили, что протестовали преимущественно медсестры и санитарки, а врачей среди них не было, и что "уже все разошлись".

Мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 30 апреля сообщил, что на доплаты медикам выделили почти 900 миллионов гривен.

По его словам, за апрель медики, которые предоставляют вторичную (то есть специализированную) и третичную (высокоспециализированную) помощь, получат дополнительные выплаты пропорционально отработанному времени при полной занятости.

Для врачей сумма начислений составляет 4 тысячи гривен, для медицинских сестер – 3 тысячи, для младшего медицинского персонала – 1 тысячу гривен.

Однако, по словам Кличко, для врачей, которые работают с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, город установил доплату в размере 9 должностных окладов. Таким образом врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты, медсестры – 25-30 тысяч и младший медицинский персонал – 20-25 тысяч гривен. Мэр заверил, что такую ​​же зарплату они получат и за апрель.

Кличко добавил, что также премию за март получили медики выездных бригад и санитары, привлеченные к мероприятиям по дезинфекции автомобилей Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.