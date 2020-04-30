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Синоптик розповіла про погоду на 1 травня

Четвер, 30 квітня 2020, 16:36

1 травня на заході України очікуються дощі, температура повітря – від помірної до спекотної.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За її прогнозом, у п’ятницю, 1 травня, в Україні очікують короткочасні дощі з локальними грозами на Закарпатті, Львівщині, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також місцями опади пройдуть у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині.

Всі області, Крим, райони, що не ввійшли в цей перелік - без істотних опадів.

Температура повітря 1 травня у західних та північних областях передбачається помірною, +15+20 градусів. А ось у більшості центральних областей, на Півдні та Сході України буде значно тепліше, +20+24 градуси.

Діденко звернула увагу на певні погодні нюанси – у цей день на Одещині, та й взагалі на узбережжях морів, місцями +13+16 градусів. При цьому на Луганщині - майже літо, до +26 градусів.

Згідно з прогнозом, у Києві травень почнеться невеликим зниженням температури повітря, завтра вдень очікується близько +17 градусів. Опади 1-го травня малоймовірні, вітер із південного перейде на північний.

2-го травня у Києві знову потепліє, а ось у вівторок відчутно похолодає.

Українська правда
Теми: погода


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