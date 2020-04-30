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Синоптик рассказала о погоде на 1 мая

Четверг, 30 апреля 2020, 16:36

1 мая на западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха - от умеренной до жаркой.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По ее прогнозу, в пятницу, 1 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди с локальными грозами на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.

Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень - без существенных осадков.

Температура воздухе 1 ​​мая в западных и северных областях предполагается умеренной, + 15 + 20 градусов. А вот в большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет значительно теплее, + 20 + 24 градуса.

Диденко обратила внимание на определенные погодные нюансы - в этот день в Одесской области, да и вообще на побережьях морей, местами + 13 + 16 градусов. При этом на Луганщине - почти лето, до +26 градусов.

Согласно прогнозу, в Киеве май начнется небольшим снижением температуры воздуха, днем ​​ожидается около +17 градусов. Осадки 1 мая маловероятны, ветер с южного перейдет на северный.

2 мая в Киеве снова потеплеет, а вот во вторник ощутимо похолодает.

Украинская правда
Темы: погода


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