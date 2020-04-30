Синоптик рассказала о погоде на 1 мая
1 мая на западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха - от умеренной до жаркой.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: По ее прогнозу, в пятницу, 1 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди с локальными грозами на Закарпатье, Львовщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.
Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень - без существенных осадков.
Температура воздухе 1 мая в западных и северных областях предполагается умеренной, + 15 + 20 градусов. А вот в большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет значительно теплее, + 20 + 24 градуса.
Диденко обратила внимание на определенные погодные нюансы - в этот день в Одесской области, да и вообще на побережьях морей, местами + 13 + 16 градусов. При этом на Луганщине - почти лето, до +26 градусов.
Согласно прогнозу, в Киеве май начнется небольшим снижением температуры воздуха, днем ожидается около +17 градусов. Осадки 1 мая маловероятны, ветер с южного перейдет на северный.
2 мая в Киеве снова потеплеет, а вот во вторник ощутимо похолодает.