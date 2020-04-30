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Небезпечними відходами з лікарень Києва забруднювали природу – ОГП

Четвер, 30 квітня 2020, 17:02

Правоохоронці викрили комерційну структуру на оборудках з утилізацією небезпечних відходів з лікарень Києва.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: За даними слідства, компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних та біологічних, замість утилізації медичних відходів у спеціально відведених для цього місцях, вивозила їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області.

Серед медичних відходів - шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів м. Києва, серед яких можуть бути й опорні лікарні, що приймають хворих на COVID-19.

Зокрема, викрито водія вантажного автомобіля, залученого посадовими особами підприємства, під час викиду медичних відходів на одному з таких полігонів у Київській області.

 

Проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів, у ході яких вилучено документи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, а також привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 325 та ст. 191 КК України).

 

Українська правда
Теми: Київмедицинакриміналекологія


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