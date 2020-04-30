Опасными отходами из больниц Киева загрязняли природу – ОГП

Правоохранители разоблачили коммерческую структуру на махинациях с утилизацией опасных отходов из больниц Киева.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации медицинских отходов в специально отведенных для этого местах, вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области.

Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений Киева, среди которых могут быть и опорные больницы, принимающие больных COVID-19.

В частности, разоблачен водитель грузового автомобиля, привлеченный должностными лицами предприятия, во время выброса медицинских отходов на одном из таких полигонов в Киевской области.

Проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты документы, средства связи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 325 и ст. 191 УК Украины).