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Через спалах COVID-19 закрили на карантин відділення у Волинській обллікарні

Четвер, 30 квітня 2020, 19:02

У 14 із 22 пацієнтів відділення гематології Волинської обласної клінічної лікарні виявили зараження коронавірусом.

Джерело: сайт Волинської облдержадміністрації із посиланням на заступницю голови ОДА Тетяну Щербак

Деталі: За словами посадовиці, ситуацію, яка виникла у відділенні, вдалося локалізувати, а саме відділення зачинене до 8 травня. У приміщеннях провели знезараження та дезінфекцію, пацієнтів та персонал протестували на наявність коронавірусу лабораторним методом.

Усіх пацієнтів, які перебували у відділенні та могли контактувати з першою інфікованою, перевели у другий корпус лікарні, що у селі Тарасове.

Хворі з Covid-19 лікуються в інфекційному відділенні, перебуваючи в окремих боксах, і зважаючи на легкий перебіг коронавірусної хвороби, отримують основне лікування, яке стосується гематологічного захворювання.

На сьогоднішній день у лікарні підтверджений 21 випадок інфікування медиків, з них – 2 лікаря, 12 медичних сестер, 7 санітарок. Шестеро із них лікується в стаціонарі інфекційного відділення, решта – на самоізоляції.

Загалом, в інфекційному відділенні наразі лікується 32 хворих, 23 – з підтвердженими результатами на коронавірус, 9 – вже мають негативні результати, чекають повторне підтвердження  - це ті,  кого планують виписувати.

В реанімації – 3 пацієнти, з них 2-є підключені до апарату штучного дихання (ШВЛ), одну жінку, яка була у важкому стані, сьогодні відключили від апарату і переводять у інше відділення доліковуватись.

Перший пацієнт, який потрапив на лікування в оновлений корпус в Боголюбах, третій тиждень без свідомості, але його стан стабільний. Цей чоловік був доставлений із Нововолинська та він має багато супутніх захворювань, зокрема цукровий діабет та ниркову недостатність.

Українська правда
Теми: коронавірусВолинська область


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