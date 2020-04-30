Из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин отделения в Волынской областной больнице

У 14 из 22 пациентов отделения гематологии Волынской областной клинической больницы обнаружили заражение коронавирусом.

Источник: сайт Волынской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Татьяну Щербак

Детали: По словам чиновницы, ситуацию, которая возникла в отделении, удалось локализовать, а именно отделение закрыто до 8 мая. В помещениях провели обеззараживание и дезинфекцию, пациентов и персонал протестировали на наличие коронавируса лабораторным методом.

Всех пациентов, находившихся в отделении и которые могли контактировать с первой инфицированной, перевели в другой корпус больницы, что в селе Тарасово.

Больные с Covid-19 лечатся в инфекционном отделении, находясь в отдельных боксах, и с учетом легкого течения коронавирусной болезни, получают основное лечение, которое касается гематологического заболевания.

На сегодняшний день в больнице подтвержден 21 случай инфицирования медиков, из них - 2 врача, 12 медицинских сестер, 7 санитарок. Шестеро из них лечится в стационаре инфекционного отделения, остальные - на самоизоляции.

В целом, в инфекционном отделении сейчас лечатся 32 больных, 23 - с подтвержденными коронавирусом, 9 - уже имеют отрицательные результаты, ждут повторного подтверждения - это те, кого планируют выписывать.

В реанимации - 3 пациента, из них 2-е подключены к аппарату искусственного дыхания, одну женщину, которая была в тяжелом состоянии, сегодня отключили от аппарата и переводят в другое отделение долечиваться.

Первый пациент, попавший на лечение в обновленный корпус в Боголюбах, третью неделю без сознания, но его состояние стабильное. Этот человек был доставлен из Нововолынска, и он имеет много сопутствующих заболеваний, в частности сахарный диабет и почечную недостаточность.