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Коронавірус в Італії: за добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло

Четвер, 30 квітня 2020, 19:34

В Італії знижується кількість померлих від коронавірусу, а число нових випадків зараження впало нижче позначки у 2000.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

За 24 години зафіксовано 1872 нових випадків, тоді як днем раніше було 2086. У понеділок повідомлялося про 1730 випадків і це був найменший показник нових випадків з 10 березня.

Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 1694 осіб - на 101 менше, ніж вчора. 4693 людей вилікувались від коронавірусу за останню добу, це вдвічі більше ніж вчора (2311). Загалом з початку епідемії хворобу подолали 75 945 осіб.

Також повідомляється про 285 померлих серед інфікованих за останню добу (вчора було 323). Загальна кількість померлих зросла до 27 967 осіб.

У неділю влада Італії повідомляла про різке падіння летальних випадків від коронавірусу - 260 смертей, найнижча кількість з 14 березня.

На цей час позитивний результат тесту в Італії мають 101 551 осіб. Кількість збільшується до 205 463, якщо в підрахунку є також померлі та ті, хто вилікувався.

Нагадаємо, Італія оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу.



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