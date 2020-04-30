Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус в Италии: за сутки выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

Четверг, 30 апреля 2020, 19:34

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За 24 часа зафиксировано 1872 новых случаев, тогда как днем ​​ранее было 2086. В понедельник сообщалось о 1730 случаев и это был самый низкий показатель новых случаев с 10 марта.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1694 человек - на 101 меньше, чем вчера. 4693 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, это в два раза больше чем вчера (2311). Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 75 945 человек.

Также сообщается о 285 погибших среди инфицированных за последние сутки (вчера было 323). Общее количество умерших возросло до 27967 человек.

В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.

В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 101 551 человек. Количество увеличивается до 205 463, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.

Напомним, Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: