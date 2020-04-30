Коронавирус в Италии: за сутки выздоровело в два раза больше людей, чем заболело
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.
За 24 часа зафиксировано 1872 новых случаев, тогда как днем ранее было 2086. В понедельник сообщалось о 1730 случаев и это был самый низкий показатель новых случаев с 10 марта.
Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1694 человек - на 101 меньше, чем вчера. 4693 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, это в два раза больше чем вчера (2311). Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 75 945 человек.
Также сообщается о 285 погибших среди инфицированных за последние сутки (вчера было 323). Общее количество умерших возросло до 27967 человек.
В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.
В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 101 551 человек. Количество увеличивается до 205 463, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.
Напомним, Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.