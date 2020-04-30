Прем'єр Росії заявив, що заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Росії Михаїл Мішустін заявив, що заразився коронавірусом.

Джерело: "Дождь" із посиланням на заяву Мішустіна в ефірі телеканалу "Россия-24"

Пряма мова: "Щойно стало відомо, що тести, які я здав на коронавірус, дали позитивний результат. У зв'язку з цим і відповідно до вимог Росспоживнагляду я повинен дотримуватися самоізоляції, виконувати приписи лікарів, це необхідно зробити, щоб убезпечити моїх колег".

Деталі: Мішустін це сазав президенту Володимиру Путіну. Він також запропонував виконувати обов'язки прем'єра першому віце-прем'єру Андрію Бєлоусову.

Путін підтримав кандидатуру Білоусова як в.о. прем'єр-міністра і підписав відповідний указ.