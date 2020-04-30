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Премьер России заявил, что заразился коронавирусом

Четверг, 30 апреля 2020, 19:55
Премьер России заявил, что заразился коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом.

Источник: "Дождь" со ссылкой на заявление Мишустина в эфире телеканала "Россия-24"

Прямая речь: "Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег".

Детали: Мишустин все это сказал президенту Владимиру Путину по видеосвязи. Он также предложил исполнять обязанности премьера первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Путин поддержал кандидатуру Белоусова в качестве и.о. премьер-министра и подписал соответствующий указ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавируспремьер
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